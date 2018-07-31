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Fenerbahçe'nin gözdesi, İngiltere yolunda...

Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan Max Meyer'in Premier Lig ekibi Crystal Palace ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi, İngiltere yolunda...
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31 Temmuz 2018 17:50
Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, Premier Lig'e transfer olmak üzere.

İngiliz SKY Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen 22 yaşındaki Alman futbolcu, Crystal Palace ile görüşüyor.

Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.

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