Schalke 04 ile sözleşmesini uzatmayan ve bonservisini elinde bulunduran Max Meyer, Premier Lig'e transfer olmak üzere.
İngiliz SKY Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen 22 yaşındaki Alman futbolcu, Crystal Palace ile görüşüyor.
Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.
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İngiliz SKY Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen 22 yaşındaki Alman futbolcu, Crystal Palace ile görüşüyor.
Geçtiğimiz sezon Meyer'in menajeri Christian Heidel, Schalke ile sözleşme uzatılmayacağını açıklamış, Alman kulübü de sezonun ikinci yarısında Meyer'i kadro dışı bırakmıştı.
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