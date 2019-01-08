MLS takımlarından'da forma giyen 22 yaşındakiiçinaçıklaması geldi.Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan teklif aldığını duyuran Honduraslı futbolcu, Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe almış ve Instagram hesabından sarı lacivertli bir paylaşımda bulunmuştu.Transfer hakkında konuşan Houston Dynamo Başkan Yardımcısı Matt Jordan, ''Çekirdek kadromuzu korumak istiyoruz. Her oyuncumuzu takımda tutmak önceliğimiz. Elis'e ilginin olması çok normal, takımımızın güçlü bir parçası.'' sözlerini kullandı.22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtti. Teklif aldığı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi takımı olan bir ekip söyledi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" diyerek kulübüne de mesaj göndermişti.22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.