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Fenerbahçe'nin gözdesi için Amerika'dan açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu belirtilen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe paylaşımında bulunan Alberth Elis için takımı Houston Dynamo'dan açıklama geldi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi için Amerika'dan açıklama!
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08 Ocak 2019 15:42
MLS takımlarından Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki Alberth Elis için Fenerbahçe açıklaması geldi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa'dan teklif aldığını duyuran Honduraslı futbolcu, Fenerbahçe ve Diego Reyes'i takibe almış ve Instagram hesabından sarı lacivertli bir paylaşımda bulunmuştu.

''OYUNCUMUZU TUTMAK İSTİYORUZ''

Transfer hakkında konuşan Houston Dynamo Başkan Yardımcısı Matt Jordan, ''Çekirdek kadromuzu korumak istiyoruz. Her oyuncumuzu takımda tutmak önceliğimiz. Elis'e ilginin olması çok normal, takımımızın güçlü bir parçası.'' sözlerini kullandı.

''BENİM RÜYAM AVRUPA''

22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir TV programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtti. Teklif aldığı takımın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamayan ancak normalde Şampiyonlar Ligi takımı olan bir ekip söyledi. Elis, "Houston'la 2 yıllık sözleşmem var ama Avrupa'dan benimle ilgilenen bir takım var ve teklif masanın üstünde. Dynamo zaten rüyamın Avrupa olduğunu biliyor" diyerek kulübüne de mesaj göndermişti.

22 yaşındaki Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan futbolcu, Meksika'da Monterrey forması giydikten sonra MLS'e transfer oldu.

MLS'te çıktığı toplam 60 maçta 22 gol kaydeden Elis için Houston'un masaya 6 milyon euroluk teklifle oturacağı belirtildi.

KARİYER PERFORMANSI;


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