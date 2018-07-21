Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost takımda kaldı

FENERBAHÇE'NİN FORVET LİSTESİNDE İLK SIRADAYDI

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'te sezon içinde yaşananların ardından ayrılması beklenen ve'nin de yakından ilgilendiği'un geleceği belli oldu.Son dönemde Sporting Yönetimi ile görüşmeler gerçekleştiren Bas Dost, takımında kaldı. Sporting Kulübü, Hollandalı golcü oyuncunun bu sezon takımda kalacağını açıkladı.Resmi olarak Sporting Bas Dost'un kaldığını açıklarken, yeni sözleşme imzalanıp imzalanmadığının detaylarını açıkladı.Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sporting'ten ayrılması beklenen golcü oyuncu ile çok yakından ilgilenmişti.Bas Dost geçtiğimiz sezon Sporting formasıya çıktığı 49 maçta 34 gol attı.