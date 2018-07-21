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Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost takımda kaldı

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Bas Dost, Sporting'te kaldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin gözdesi Bas Dost takımda kaldı
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21 Temmuz 2018 12:30
Sporting'te sezon içinde yaşananların ardından ayrılması beklenen ve Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Bas Dost'un geleceği belli oldu.

Son dönemde Sporting Yönetimi ile görüşmeler gerçekleştiren Bas Dost, takımında kaldı. Sporting Kulübü, Hollandalı golcü oyuncunun bu sezon takımda kalacağını açıkladı.

Resmi olarak Sporting Bas Dost'un kaldığını açıklarken, yeni sözleşme imzalanıp imzalanmadığının detaylarını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN FORVET LİSTESİNDE İLK SIRADAYDI

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sporting'ten ayrılması beklenen golcü oyuncu ile çok yakından ilgilenmişti.

Bas Dost geçtiğimiz sezon Sporting formasıya çıktığı 49 maçta 34 gol attı.



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