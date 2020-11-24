Fenerbahçe'nin gollerini Ferdi hazırladı!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor karşısında etkili bir performans ortaya koydu.



Ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, kupaya ise iyi bir başlangıç yaptı.



Ferdi, sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Thiam ve 63. dakikada Pelkas ile bulduğu gollerin hazırlayıcısı oldu.



