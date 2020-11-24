Fenerbahçe'nin gollerini Ferdi hazırladı!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor maçında performansıyla dikkat çekti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin gollerini Ferdi hazırladı!
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24 Kasım 2020 23:40
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Ligde bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen 21 yaşındaki hücum oyuncusu, kupaya ise iyi bir başlangıç yaptı.

Ferdi, sarı-lacivertlilerin 41. dakikada Thiam ve 63. dakikada Pelkas ile bulduğu gollerin hazırlayıcısı oldu.



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