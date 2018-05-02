Fenerbahçe'nin gollerine 15 isimden katkı!

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sezon sonundaile olası puan eşitliği halinde büyük önem taşıyacak gol averajına da büyük önem veriyor.Ezeli rakibiyle gol farkını bitime üç hafta kala 4'e (70-66) indirdi... Sarı-kırmızılılarda Gomis 27 golle en çok gol atan yabancı olan Alex'in (28) tahtını zorlarken, Fenerbahçe elindeki üç santrfordan toplam 15 gol (Soldado 7, Fernandao 5, Janssen 3) elde etti. Fenerbahçe'de golcülerin uzun süreli yaşadığı sakatlıklar düşük rakamlarda kalmasında etkili oldu. Fernandao ligin ilk yarısı, Janssen ise ikinci yarıda uzun süre takımdan ayrı kaldı. Sarı-lacivertliler santrforlarının açığını skoru paylaşarak kapattı.Galatasaray, 70 gol atmasına rağmen sadece 12 oyuncusundan skor katkısı alabildi. 27 gollü Gomis'in arkasında 7 gollü Rodrigues ve 6'şar gollü Feghouli ve Tolga Ciğerci en golcü isimler olarak dikkat çektiler.aksine 31 maçta 66 gol atantam 15 oyuncu skora katkı verdi. 14 gollü Giuliano, 7 gollü Valbuena ve 7 gollü Soldado, sarı-lacivertillerin ligdeki en golcü 3 ismi oldu. Bunun yanı sıra Fernandao, Chahechouhe, Dirar, Alper, Janssen, Mehmet Topal, Souza, Ozan, Neustadter, Skrtel, Şener ve Hasan Ali ligde skora katkı veren diğer isimler oldular.