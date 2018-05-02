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Fenerbahçe'nin gollerine 15 isimden katkı!

Galatasaray ile gol farkını 4'e indiren Fenerbahçe, forvet açığını skoru paylaşarak kapattı. Kanarya'da 15 isim skora katkı yaparken, Aslan'da bu rakam 12 oldu.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'nin gollerine 15 isimden katkı!
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02 Mayıs 2018 09:35
Fenerbahçe sezon sonunda Galatasaray ile olası puan eşitliği halinde büyük önem taşıyacak gol averajına da büyük önem veriyor.

Ezeli rakibiyle gol farkını bitime üç hafta kala 4'e (70-66) indirdi... Sarı-kırmızılılarda Gomis 27 golle en çok gol atan yabancı olan Alex'in (28) tahtını zorlarken, Fenerbahçe elindeki üç santrfordan toplam 15 gol (Soldado 7, Fernandao 5, Janssen 3) elde etti. Fenerbahçe'de golcülerin uzun süreli yaşadığı sakatlıklar düşük rakamlarda kalmasında etkili oldu. Fernandao ligin ilk yarısı, Janssen ise ikinci yarıda uzun süre takımdan ayrı kaldı. Sarı-lacivertliler santrforlarının açığını skoru paylaşarak kapattı.

70 GOL, 12 İSİM

Galatasaray, 70 gol atmasına rağmen sadece 12 oyuncusundan skor katkısı alabildi. 27 gollü Gomis'in arkasında 7 gollü Rodrigues ve 6'şar gollü Feghouli ve Tolga Ciğerci en golcü isimler olarak dikkat çektiler.

EN GOLCÜSÜ GIULIANO

G.Saray'ın aksine 31 maçta 66 gol atan Fenerbahçe'de tam 15 oyuncu skora katkı verdi. 14 gollü Giuliano, 7 gollü Valbuena ve 7 gollü Soldado, sarı-lacivertillerin ligdeki en golcü 3 ismi oldu. Bunun yanı sıra Fernandao, Chahechouhe, Dirar, Alper, Janssen, Mehmet Topal, Souza, Ozan, Neustadter, Skrtel, Şener ve Hasan Ali ligde skora katkı veren diğer isimler oldular.



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