Fenerbahçe'nin golcü hamlesi; Maric

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı. Vedat Muriç'in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı.Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.2 yıl sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.Mirko Mariç 16 Mayıs 1995'te dünyaya geldi. Son iki sezondur oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Mariç, Hırvat ekibi Osijek'te forma giyiyor. Bosna Hersek asıllı futbolcunun kulübüyle bir yıllık mukavelesi daha bulunuyor.Genç forvet oyuncusu bu sezon çıktığı 29 maçta 19 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Mariç Hırvatistan Milli Takımı formasını iki maçta terletti.