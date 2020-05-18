Fenerbahçe'nin golcü hamlesi; Maric

Fenerbahçe, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, çok sayıda talibi olan Vedat Muriqi'nin yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimaline karşı hazırlıklarını yaptı. Sarı lacivertli kulüp bu doğrultuda Bosna Hersekli forveti transfer listesine aldı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'nin golcü hamlesi; Maric
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18 Mayıs 2020 10:23
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arayı iyi değerlendiren Fenerbahçe, çalışmalarını hızlandırdı. Vedat Muriç'in İtalya ve İngiltere'de çok ciddi talipleri olması nedeniyle Fenerbahçe'de forvet arayışı başladı.

Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcünün satılma ihtimaline karşın B planını hazırlıyor… Yönetim aynı Vedat gibi genç, maliyeti düşük ve mücadeleci isimler üzerinde duruyor.

1.87 BOYUNDA VE SAVAŞÇI!

Alınan bilgilere göre Osijek forması giyen Mirko Maric şu anda listenin ilk sırasında. Vedat gibi solak olan 24 yaşındaki forvet 1.87 boyunda. Ayrıca savaşçı yapısıyla ön plana çıkıyor.

4-5 KEZ CANLI OLARAK İZLENDİ

Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 25 maçta 17 kez ağları havalandıran genç yıldız krallık yarışında ilk sırada. Scout ekibinin Maric'i bu sezon 4-5 kez canlı olarak izlediği de ifade ediliyor.

VEDAT GİTMESE DE ALINABİLİR!

2 yıl sözleşmesi bulunan Hırvat forvetin maliyetinin 5-6 milyon Euro civarında olması da transferi cazip hale getiriyor. Yönetimin Vedat'ı satmasa bile Maric'i alabileceği de konuşuluyor.

Mirko Mariç kimdir?

Mirko Mariç 16 Mayıs 1995'te dünyaya geldi. Son iki sezondur oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Mariç, Hırvat ekibi Osijek'te forma giyiyor. Bosna Hersek asıllı futbolcunun kulübüyle bir yıllık mukavelesi daha bulunuyor.

Genç forvet oyuncusu bu sezon çıktığı 29 maçta 19 kez fileleri havalandırdı. Ayrıca Mariç Hırvatistan Milli Takımı formasını iki maçta terletti.

 

 

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