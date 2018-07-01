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Fenerbahçe'nin genç gözdesi MANU'dan

Fenerbahçe'nin Manchester United altyapısında görev yapan genç orta saha Tosin Kehinde'yi gündemine aldığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin genç gözdesi MANU'dan
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01 Temmuz 2018 08:41
Manchester United'ın genç yeteneği Tosin Kehinde'nin Fenerbahçe'nin hedefinde olduğu iddia edildi.

İngiliz basını, 20 yaşındaki Kehinde'nin Fenerbahçe'nin radarına girdiğini yazdı. Oyuncunun Anderlecht, Amiens, Red Bull Salzburg ve Brann gibi takımlara da önerildiği ve F.Bahçe için son kararı teknik direktör Phillip Cocu'nun vereceği kaydedildi.

2016 yılından bu yana Manchester United altyapısında oynayan Kehinde, geride kalan sezon U23 takımı ile 41 maça çıkarnen 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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