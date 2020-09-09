Fenerbahçe'nin forvete Batshuayi planı

Vedat Muriqi'nin yerini çok önemli bir golcüyle kapatmayı planlayan Fenerbahçe, Belçikalı yıldız Michy Batshuayi için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin forvete Batshuayi planı
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09 Eylül 2020 11:14
Takımın en önemli parçalarından Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satan Fenerbahçe'de transfer gündemi yeniden hareketleniyor.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı yıldızdan gelecek parayla çok kaliteli bir forvet almak istiyor. Yönetim dünyaca ünlü bir isimle temaslara
başladı. Takvim'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin hedefindeki golcü Michy Batshuayi.

Sarı-Lacivertlilerin Belçikalı yıldızın menajeri ve Chelsea kulübü ile pazarlık masasına oturduğu öğrenildi. 26 yaşındaki ismin, İngiliz kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için kiralama formülü söz konusu değil.

Yönetim, Chelsea'den Batshuayi'nin bonservisini almaya çalışacak. Ada basını Chelsea'nin Batshuayi'yi kadroda düşünmediği için bonserviste indirim yapacağını yazdı. Öte yandan oyuncunun değeri, Transfermarkt'a göre 14 milyon euro.



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