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Fenerbahçe'nin evinde Avrupa takımlarına kolay yenilmiyor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında 12 Şubat Salı akşamı Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, Kadıköy'de Avrupa kupalarındaki son 16 maçta tek yenilgi gördü

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin evinde Avrupa takımlarına kolay yenilmiyor
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11 Şubat 2019 11:26
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımını konuk edecek Fenerbahçe, tur için Avrupa kupalarında son yıllardaki Kadıköy performansına güveniyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 16 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 3 yılı aşkın bir süredir Ülker Stadı'nda çıktığı 16 Avrupa kupası mücadelesinde 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, Lokomotiv Moskova, Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, Manchester United, Zorya, Spartak Trnava ve Anderlecht'i mağlup etti.

Celtic, Krasnodar, Sturm Graz, Benfica ve Dinamo Zagreb'le berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya temsilcisi Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Söz konusu son 16 maçta filelerinde 8 gol gören sarı-lacivertliler, 9 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

İç sahada 113 maçta 56 galibiyet
Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde taraftarı önünde oynadığı 113 maçta 56 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 113 karşılaşmanın 25'inde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 165 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 121 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

            Organizasyon 

 O

 G

 B

 M
UEFA Kupası

 27 

 14 



UEFA Avrupa Ligi

 30

 17 



Şampiyon Kulüpler Kupası

 16  



7
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

 16 





UEFA Şampiyonlar Ligi

 20 





Kupa Galipleri Kupası







            TOPLAM

 113

 56

 25

 32

 
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