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Fenerbahçe'nin Euroleague 5. haftada rakibi Bayern Münih

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'le kozlarını paylaşacak

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Euroleague 5. haftada rakibi Bayern Münih
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31 Ekim 2018 12:27
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında perşembe günü Almanya temsilcisi Bayern Münih'le karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Lige 3 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, son maçında bir diğer Türk takımı Anadolu Efes'e yenilerek ilk mağlubiyetini aldı. Bayern Münih'in ise geride kalan maçlarda ikişer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.

Öte yandan iki ekip Avrupa Ligi'nde bugüne dek 4 maçta karşılaştı ve hepsini Fenerbahçe kazandı.

 

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