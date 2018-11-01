Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'den Bayern itirafı!

'nin eski futbolcularından, 2007 yılında Bayern Münih'ten teklif aldığını itiraf etti.Alman basınına konuşan Sporting Lizbon'un 31 yaşındaki futbolcusu, ''Menajerlerim ile birlikte konuştuktan sonra Manchester United'da daha çok gelişebileceğime karar verdim ve İngiltere'yi seçtim. Bundesliga'yı da çok beğeniyorum. Çok iyi takımları var.'' şeklinde konuştu.Portekizli yıldız, 2015 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1 sene sonra ise 8.5 milyon euroya Valencia'nın yolunu tutmuştu.Bu sezon Sporting formasıyla iyi bir sezon geçiren Nani, 11 maçta 6 gol, 4 asist ile mücadele etti.