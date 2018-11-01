  •  
    "Derbide Galatasaray favori değil, kim dedi?"
  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'den Bayern itirafı!

Sporting Lizbon forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani, zamanında Bayern Münih'ten teklif aldığını itiraf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Nani'den Bayern itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 15:45
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Nani, 2007 yılında Bayern Münih'ten teklif aldığını itiraf etti.

Alman basınına konuşan Sporting Lizbon'un 31 yaşındaki futbolcusu, ''2007 yılında Bayern Münih beni transfer etmek istedi. Çok iyi bir takımları vardı. Menajerlerim ile birlikte konuştuktan sonra Manchester United'da daha çok gelişebileceğime karar verdim ve İngiltere'yi seçtim. Bundesliga'yı da çok beğeniyorum. Çok iyi takımları var.'' şeklinde konuştu.

Portekizli yıldız, 2015 yılında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, 1 sene sonra ise 8.5 milyon euroya Valencia'nın yolunu tutmuştu.

Bu sezon Sporting formasıyla iyi bir sezon geçiren Nani, 11 maçta 6 gol, 4 asist ile mücadele etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için