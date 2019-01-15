Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Luis Neto'nun geleceğiyle ilgili nemli bir açıklama geldi.
Zenit forması giyen Luis Neto'nun menajeri Bruno Carvalho, Sporting'in oyuncusuyla ilgilenmesini değerlendirdi.
Bruno Carvalho, Neto hakkında çıkan iddiaların normal olduğunu dile getirrirken ''Neto ile ilgili son dönemde birçok söylenti çıktı. Bunlar her yıl oluyor, çok normal şeyler. Birçok önemli takım Neto'yu istiyor. Ancak şu an Neto Zenit ile yola devam etmek istiyor. Şu ana kadar bize resmi bir teklif de gelmedi'' ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Luis Neto, bu sezon Zenit formasıyla 19 resmi maça çıktı. Tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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Zenit forması giyen Luis Neto'nun menajeri Bruno Carvalho, Sporting'in oyuncusuyla ilgilenmesini değerlendirdi.
Bruno Carvalho, Neto hakkında çıkan iddiaların normal olduğunu dile getirrirken ''Neto ile ilgili son dönemde birçok söylenti çıktı. Bunlar her yıl oluyor, çok normal şeyler. Birçok önemli takım Neto'yu istiyor. Ancak şu an Neto Zenit ile yola devam etmek istiyor. Şu ana kadar bize resmi bir teklif de gelmedi'' ifadelerini kullandı.
30 yaşındaki Luis Neto, bu sezon Zenit formasıyla 19 resmi maça çıktı. Tecrübeli savunma oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın