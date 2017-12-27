Fenerbahçe'nin eski gözdesi Vietto, Portekiz yolunda!

yaz transfer dönemindekiralamaya çalıştığı belirtilen, Portekiz'e transfer olmaya yakın.Portekiz basınında ABOLA'da yer alan habere göre; Sporting, Atletico Madrid ile Luciano Vietto'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.Haberde; Sporting'in 24 yaşındaki Arjantinli forvet için 10 milyon euroya satın alma opsiyonuna sahip olacağı belirtildi.Atletico Madrid ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Vietto, bu sezon 10 maçta 520 dakika sahada kaldı ve istatistik üretemedi.