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Fenerbahçe'nin eski gözdesi Vietto, Portekiz yolunda!

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralamak istediği Atletico Madrid'in golcüsü Luciano Vietto'nun Sporting'e kiralanacağı belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin eski gözdesi Vietto, Portekiz yolunda!
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27 Aralık 2017 03:01
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den kiralamaya çalıştığı belirtilen Luciano Vietto, Portekiz'e transfer olmaya yakın.

Portekiz basınında ABOLA'da yer alan habere göre; Sporting, Atletico Madrid ile Luciano Vietto'nun kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

10 MİLYON EURO

Haberde; Sporting'in 24 yaşındaki Arjantinli forvet için 10 milyon euroya satın alma opsiyonuna sahip olacağı belirtildi.

Atletico Madrid ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Vietto, bu sezon 10 maçta 520 dakika sahada kaldı ve istatistik üretemedi.

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