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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 2. Lig'e gitti

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen eski milli futbolcu Orhan Şam, TFF 2. Lig'e transfer oldu.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu 2. Lig'e gitti
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11 Ocak 2019 12:22
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig takımı Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan tecrübeli stoper Orhan Şam'la anlaştı.

Gençlerbirliği'nde profesyonel olup Hacettepespor, Mardinspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa kulüplerinde de görev alan 32 yaşındaki savunmacı yeşil-beyazlı takımın Antalya kampına katılarak resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde Süper Lig'de 167 karşılaşmaya çıkan Orhan Şam, 1. Lig'de 85, 2. Lig'de ise 14 müsabakada görev aldı. Deneyimli krampon bu sezonun ilk yarısına Elazığspor'da 15 maçta forma giydi.



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