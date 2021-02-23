Fenerbahçe'nin en zor 8 günü

Evinde Göztepe'ye kaybederek sarsılan Fenerbahçe 8 günde oynayacağı 3 zorlu maçla yaraları sarıp, yeni bir çıkış yakalama mücadelesi vermeye hazırlanıyor.



İlk olarak 28 Şubat Pazar günü ligde Trabzonspor'un karşısına çıkacak sarı lacivertliler, 4 Mart Perşembe günü iç sahada Antalya ile 8 Mart Pazartesi günü de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak.



HEDEF 9 PUAN



İç sahada Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe maçlarını kaybederek taraftarlarını üzen sarı laciverti ekip, Cumartesi akşamı lig fikstüründe en zor deplasmanlardan biri olarak görülen Trabzon'a doğru yola çıkacak.



Pazar kritik maçın ardından aynı akşam İstanbul'a dönecek Fenerbahçe perşembe akşamı kendi evinde Ersun Yanal'a çıkış yakalayan Antalyaspor'u ağırlayacak, dört gün sonra da Konyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde hedef zor virajı hasarsız geçip 9 puan toplamak.



