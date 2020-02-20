Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi; Kadıköy

Derbi öncesinde Fenerbahçe'nin iç sahadaki olumlu, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi; Kadıköy
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20 Şubat 2020 14:07
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak derbi için geri sayım sürerken, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor.

Derbi öncesinde sarı-lacivertlilerin iç sahadaki olumlu, sarı-kırmızılıların ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Galatasaray ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

Fenerbahçe evinde bambaşka

Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, seyircisi önünde ise başarılı sonuçlar aldı. Elde ettiği puanların büyük bölümünü sahasında toplayan sarı-lacivertliler, ligde seyircisi önünde 10 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu müsabakalardan sadece 1'ini kaybeden, 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe, 7 karşılaşmayı kazandı ve 23 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler bahsi geçen mücadelelerde rakip filelere 27 gol atarken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Galatasaray deplasmanda sıkıntılı

Bu sezon sahasında sadece 1 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, deplasmanda ise kötü bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılılar, ligde misafir olduğu 10 karşılaşmada 4 galibiyet alabildi. Söz konusu süreçte 3 beraberlik yaşayan Galatasaray, 3 kez de rakiplerine yenildi ve evinden uzakta 15 puan topladı. Galatasaray bahsi geçen karşılaşmalarda rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde 9 gol gördü.

Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Seyircisi önünde başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe, kalesini gole kapatmakta ise zorlanıyor. Sarı-lacivertliler, sahasındaki 10 maçta sadece Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'den gol yemedi. Fenerbahçe, kalan 8 karşılaşmanın 6'sında kalesinde birer gol görürken, 2 maçta da ikişer gole engel olamadı.

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