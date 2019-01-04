'Fenerbahçe'nin Emre Mor'a bir teklifi yok'

REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ

SADECE 9 MAÇTA ŞANS BULDU

BİR DÖNEM KADRO DIŞI KALDI

ve'nin transfer gündeminde olduğu yönünde haberler yer alan ve sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı açıklamayla böyle bir şeyin doğru olmadığını ifade ettiği Emre Mor için'nin de bir girişimi olmadığı ortaya çıktı.İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Celta Vigo yöneticileri,için kulübe herhangi bir teklifin olmadığını belirtti ve şu anda oyuncuyla ilgili bir gelişmenin yaşanmadığını vurguladı.A Milli Takım formasıyla EURO 2016 eleme maçlarında dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, o dönem Danimarka ekibi Nordsjaelland'da forma giyiyordu.Önce 9 milyon 750 bin euro'ya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dourtmund'a transfer olan Mor, Alman temsilcisinde bir sezonda 19 maça çıkabildi. 1 gol 3 asisti yeterli bulunmayan Emre, sezon sonunda 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tuttu.Kanatların yanı sıra forvette de oynayabilen Emre Mor, bu sezon sadece 4'ü ilk 11 olmak üzere 9 maçta şans buldu; 2018'de gol ve asist üretemedi.Celta Vigo'da bekleneni veremeyen Emre Mor, alınan karar neticesinde bir dönem kadro dışı da kaldı.