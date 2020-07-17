Fenerbahçe'nin elinden kaçtı, 30 milyon euro oldu!

Bir dönem Fenerbahçe'nin de istediği Ruslan Malinovskyi, değerine değer kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; atalanta.it
Fenerbahçe'nin elinden kaçtı, 30 milyon euro oldu!
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17 Temmuz 2020 16:25
İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta forması giyen Ruslan Malinovskyi, değerini katlamaya devam ediyor.

İtalyan basınının haberine göre; Malinovskyi'yi isteyen kulüpler, 30 milyon euro'luk bir bonservis bedelini gözden çıkartmak zorunda kalacak.

27 yaşındaki Ukraynalı yıldız, geçtiğimiz yıl Genk'ten Atalanta'ya 13.6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 10 payla transfer olmuştu.

Bu sezon takımıyla 38 resmi maça çıkan Malinovskyi, 8 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

AYKUT KOCAMAN ÇOK İSTEMİŞTİ!

Teknik direktör Aykut Kocaman, 2017/18 sezonunda Fenerbahçe'nin başına geldiğinde Ruslan Malinovskyi'yi kadroya katmak istemişti ancak transfer gerçekleşememişti.



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