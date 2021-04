Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu, kabri başında anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün ikinci yıl dönümünde kabri başında anıldı.



Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen törende Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, Fenerbahçe Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Rıfat Perahya ile Bartu'nun ailesi hazır bulundu.



Sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyeleri ile Can Bartu'nun eşi Güler Bartu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.



Can Bartu'nun Fenerbahçe Kulübü için önemine dikkati çeken Sevil Zeynep Becan, "Efsanemiz Can Bartu'yu ölümünün 2. yılında saygıyla, minnetle ve sevgiyle anıyoruz. Çok önemli bir Fenerbahçeli. Gelecek jenerasyonlarımıza ve sporcularımıza örnek bir kişilik. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe camiasının Can Bartu'yu hiçbir zaman unutmayacağını belirten Mustafa Kemal Danabaş, "Gerçek bir Fenerbahçe efsanesi. Kulübümüzün çok önemli bir değeri. Can Bartu'muzun ebediyete intikalinin 2. yılında kabri başında toplandık, dualarımızla andık. Allah mekanını cennet eylesin. Can ağabeyi hiç unutmayacağız." diye konuştu.



Can Bartu'nun eşi Güler Bartu ise "Özlemi ilk günkü gibi devam ediyor. Yasımız devam ediyor. Bu yıl 2. yılımız. Camiamız ve dostlarımızla birlikte ruhuna duamızı ettik. Allah kabul etsin. Ruhu şad olsun." şeklinde görüş belirtti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 2 gün önce gerçekleştirilen anma töreni, okunan dualarla son buldu.