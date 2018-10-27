Fenerbahçe'nin Divan Kurulu'nda protesto

Sarı-lacivertli kulübün ekim ayı yüksek divan kurulu toplantısı Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.Akreditasyonla içeriye alınan basın mensupları, kendileri için ayrılan dar alan nedeniyle kulüp yetkililerine şikayetlerini iletti. Salonda geçmiş toplantılardan farklı olarak basın mensuplarının yer aldığı bölüme şerit çekildi.Salonun en arkasında dar alanda çalışmaları istenen basın mensuplarının bu alandan çıkmaları yasaklandı. Foto muhabirlerinin de sadece başkanın konuşması sırasında kürsüye gidebileceği, onun dışında kesinlikle bulundukları alandan dışarı çıkmalarının yasak olduğu bildirildi.Bunun üzerine salondaki foto muhabirleri salonu terk etme kararı aldı. Kulüp foto muhabiri dışındaki bütün foto muhabirleri, bu kararı protesto ederek salondan ayrıldı.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, divan kurulu üyeleri ve sporcuların yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kolay kurulmadığını, öncesi ile sonrasında çeşitli mücadeleler verildiğini ve Atatürk'ün her zorluğa rağmen Cumhuriyet'i ilan ettiğini belirtti.Küçük, ''15 Temmuz 2016'da ülkemizde demokrasimize kast eden kişilerin hedefi Cumhuriyet'i yıkmak, sandığa gitmeden ülkeyi ele geçirip yönetmekti'' dedi.Futbol takımının yaşadığı sıkıntılar hakkında da konuşan Vefa Küçük, ''Yakın tarihimize baktığımızda 9 puan farkla geride olan takımımızın o sezon şampiyon olduğunu gördük. Karamsar olmamak, moralleri bozmamak gerekiyor. Başkana ve yönetime olabildiğince destek olmak gerekiyor. Geçmişten gelen başarılar sportif şubelerde devam ediyor. Geçmiş başkan ve yönetimin bunda büyük emeği var. Yeni başkan ve yönetimi de bunu sürdürmektedir, onları da tebrik etmemiz lazım. Yeni seçilen Başkan ve yönetimine destek olmak, onlara moral vermemiz lazım. Birlik ve beraberlik içinde kulübümüzü yüceltmemiz lazım'' diye konuştu.