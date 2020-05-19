Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt teklifi, tepki: 'Nasıl olabilir?'

"KENDİNİ BİLMEK ÖNEMLİ"

"KUYT, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR"

Teknik direktör arayışlarına devam eden'de gündeme geldiği belirtilenile ilgili Hollanda'dan flaş bir bilgi geldi.Hollanda'da ünlü spor yazarı, Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki çiçeği burnunda antrenöreönerisinde bulunduğunu ve Kuty'un bu göreve uygun olduğunu düşünmesinin yanlış olduğunu yazdı.Feyenoord'da U19 takımını çalıştırarak antrenörlük kariyerine başlayan Kuyt'un çok tecrübesiz olduğunu belirten Spaan, yazısında şu dikkat çeken sözleri kullandı;Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dirk Kuyt geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Dirk Kuyt, Feyenoord'da bu yıl genç takımlarda görev yapacak. Antrenörlükteki deneyimini Liverpool ve Fenerbahçe'de kullanmak istiyor. Fenerbahçe'de ona çok saygı duyuluyor. Teknik direktörlüğe geçebilmesi için ideal bir ortam var." sözleriyle iddiaların ortaya çıkmasına neden olan ilk isim olmuştu.Fenerbahçe'de 3 senede 130 maça çıkan Dirk Kuyt, 37 gol ve 28 asistlik performans sergilemişti.