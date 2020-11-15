Son dönemde dijital dünyada atağa kalkan Fenerbahçe'de her ay yeni bir olumlu gelişme yaşanıyor. Ekim 2020 istatistiklerini açıklayan sosyal medya araştırma sistemi DeporFinanzos, sarı-lacivertlilerin Türkiye'de en fazla etkileşim alan kulüp olduğunu gösterdi.



Instagram'da Ekim 2020'de 56.2 milyon etkileşim alan Fenerbahçe, 34.4 milyon etkileşim elde eden ezeli rakibi Galatasaray'ı geçti. 3. sırada 12.7 milyon etkileşim ile Beşiktaş yer aldı. Esas dikkat çeken konu 4. sırada basketbol takımı Fenerbahçe Beko'nun olmasıydı.Sarı-lacivertlilerin basketbol hesabı da geçtiğimiz ay 5.17 milyon etkileşimle Türkiye'de 4. oldu. 5. sırada ise 2.90 milyon etkileşimle Trabzonspor geldi.



Fenerbahçe'nin 3 büyük sosyal medya platformu Twitter, Facebook ve Instagram rakamları da göz doldurdu.Ekim 2020'de Twitter'da 12.1 milyon, Instagram'da 56.2 milyon ve Facebook'ta 6.54 milyon etkileşim elde edildi. Fenerbahçe dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan kulüp olarak zirveye çıktı.



Basketbolda da benzer bir görüntü izlendi. Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabı Ekim 2020'de 1.58 milyon etkileşim alarak dünya genelinde ikinci oldu. İlk sırayı da NBA şampiyonu LA Lakers 7.98 milyon etkileşimle almayı başardı.





