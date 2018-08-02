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Fenerbahçe'nin Diego Reyes inadı

Cocu'nun listesinin ilk sırasında yer alan Diego Reyes için Damien Comolli çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'nin Diego Reyes inadı
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02 Ağustos 2018 05:05
Eli kırıldığı için yurt dışı kampını kaçıran Roberto Soldado'nun beklenenden daha iyi dönmesi Fenerbahçe'de yüzleri güldürürken, transfer hesaplarını da büyük ölçüde değiştirdi.

Teknik direktör Phillip Cocu'nun isteğiyle transferde önceliği stopere veren sarı-lacivertliler, çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Listede ilk sırada yer alan Diego Reyes ile temaslarını artıran sportif direktör Damien Comolli, bir yandan da alternatif isimlerle görüşmeler yapıyor. Taraftarların sosyal medyadan 'Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)' şeklinde mesaj yağmuruna tuttuğu Meksikalı stoperin transferini bitirmeyi kafasına koyan Comolli, Reyes'i ikna etmeye çalışıyor.

Porto ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 25 yaşındaki oyuncuyu West Ham, Newcastle United ve Bordeaux da kadrosunda görmek istiyor.

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