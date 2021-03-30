Şampiyonluk yarışında bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorunları aşmaya çalışıyor.
Ligin ilk 21 haftasında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan sarı-lacivertliler maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalamış ve devreyi lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamlamıştı.
BİR KEZ 3 GOL ATTI
Fenerbahçe sezonun ikinci yarısındaki ilk 10 maçta ise üretkenlik sorunları yaşadı.
Bu periyotta Hatayspor ile Karagümrük'e 2'şer, Konyaspor'a ise 3 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mücadelelerini boş geçti. Diğer maçlarda ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gol ortalaması 1.1'e düşen Kanarya'nın zirveyle olan puan farkı da 5'e çıktı.
Ligin ilk 21 haftasında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan sarı-lacivertliler maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalamış ve devreyi lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamlamıştı.
BİR KEZ 3 GOL ATTI
Fenerbahçe sezonun ikinci yarısındaki ilk 10 maçta ise üretkenlik sorunları yaşadı.
Bu periyotta Hatayspor ile Karagümrük'e 2'şer, Konyaspor'a ise 3 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mücadelelerini boş geçti. Diğer maçlarda ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gol ortalaması 1.1'e düşen Kanarya'nın zirveyle olan puan farkı da 5'e çıktı.