Fenerbahçe'nin derdi gol

İlk 20 maçta 42 gol atan Fenerbahçe sonraki 10 karşılaşmada ise rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi. 2.2'lik maç başı gol ortalaması 1.1'e inince zirvede geriye düşüldü.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin derdi gol
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30 Mart 2021 11:04
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Şampiyonluk yarışında bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorunları aşmaya çalışıyor.

Ligin ilk 21 haftasında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan sarı-lacivertliler maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalamış ve devreyi lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamlamıştı.

BİR KEZ 3 GOL ATTI

Fenerbahçe sezonun ikinci yarısındaki ilk 10 maçta ise üretkenlik sorunları yaşadı.

Bu periyotta Hatayspor ile Karagümrük'e 2'şer, Konyaspor'a ise 3 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mücadelelerini boş geçti. Diğer maçlarda ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gol ortalaması 1.1'e düşen Kanarya'nın zirveyle olan puan farkı da 5'e çıktı. 



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