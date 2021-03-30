Şampiyonluk yarışında bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, gol yollarında yaşadığı sorunları aşmaya çalışıyor.



Ligin ilk 21 haftasında oynadığı 20 maçta rakip fileleri 42 kez sarsan sarı-lacivertliler maç başına 2.2'lik gol ortalaması yakalamış ve devreyi lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde tamamlamıştı.



BİR KEZ 3 GOL ATTI



Fenerbahçe sezonun ikinci yarısındaki ilk 10 maçta ise üretkenlik sorunları yaşadı.



Bu periyotta Hatayspor ile Karagümrük'e 2'şer, Konyaspor'a ise 3 gol atan sarı-lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe mücadelelerini boş geçti. Diğer maçlarda ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı. Gol ortalaması 1.1'e düşen Kanarya'nın zirveyle olan puan farkı da 5'e çıktı.



