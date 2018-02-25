Fenerbahçe'nin derbiye özel top hava planı!

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Derbi hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyenteknik patrontakımını çok özel bir taktikle maça hazırladığı öğrenildi.Cezalı Pepe ve Talisca ile özellikle hava toplarına hakim olan Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle oynamayacak olması Aykut Kocaman'ı küçük bir taktik değişikliğine itti.Mutemel 11'lerde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan ortalama 4 cm. daha uzun çıkması üzerine Kocaman takımına duran top çalışması yaptırdı. Yüksek toplardaki kağıt üstündeki avantajı skora yansıtmayı planladı.hava servisi!Neustadter ile Neto'dan korner ve duran toplarda ileri çıkmasını isteyen Kocaman, Fernandao'nun kafayla indireceği toplar için çalışma yaptırdı. Planının sahaya nasıl yansıyacağı ise bu gece ortaya çıkacakFenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 30 dakika sürdü.Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre teknik patron Aykut Kocaman, sağ kanatta Aatıf'a görev verecek. Valbuena ise maça kulübede başlayacak. Kocaman'ın Fransız yıldızı rakipte yorgunluk belirtilerinin başlayacağı 60. dakikadan sonra oyuna sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında..