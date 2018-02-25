  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Fenerbahçe'nin derbiye özel top hava planı!

Aykur Kocaman, Neustadter ile Neto'dan da tüm korner ve duran toplarda ileri çıkmasını istedi. Fernandao'nun kafayla indireceği toplara da dikkat çekti..

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'nin derbiye özel top hava planı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2018 08:28
Derbi hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini bekleyen Fenerbahçe'de teknik patron Aykut Kocaman'ın takımını çok özel bir taktikle maça hazırladığı öğrenildi.

Cezalı Pepe ve Talisca ile özellikle hava toplarına hakim olan Gökhan Gönül'ün sakatlığı nedeniyle oynamayacak olması Aykut Kocaman'ı küçük bir taktik değişikliğine itti.

Fener yüksekten bakıyor!

Mutemel 11'lerde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan ortalama 4 cm. daha uzun çıkması üzerine Kocaman takımına duran top çalışması yaptırdı. Yüksek toplardaki kağıt üstündeki avantajı skora yansıtmayı planladı.

Fernandao'dan hava servisi!

Neustadter ile Neto'dan korner ve duran toplarda ileri çıkmasını isteyen Kocaman, Fernandao'nun kafayla indireceği toplar için çalışma yaptırdı. Planının sahaya nasıl yansıyacağı ise bu gece ortaya çıkacak

Kocaman Valbuena'yı 2. yarıya sakladı!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile tamamladı ve tesislerde kampa girdi. Taktik ağırlıklı geçen çalışma 1 saat 30 dakika sürdü.

Kulübe yakın kaynaklardan gelen haberlere göre teknik patron Aykut Kocaman, sağ kanatta Aatıf'a görev verecek. Valbuena ise maça kulübede başlayacak. Kocaman'ın Fransız yıldızı rakipte yorgunluk belirtilerinin başlayacağı 60. dakikadan sonra oyuna sürmeyi planladığı da gelen haberler arasında..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için