Fenerbahçe'nin derbi kabusu!

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de derbi kabusu sürüyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin derbi kabusu!
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21 Mart 2021 21:11
Ali Koç döneminde futbolda ilk 2 yılda alınan tarihi kötü sonuçlardan sonra bu sezon yaptığı flaş transferlerle hedefini ortaya koyan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda son anda attığı golle hayatta kaldı.

124 resmi maçta 58 galibiyet

Fenerbahçe, Ali Koç döneminde tam 124 resmi maça çıktı. Bu maçlarda sarı-lacivertliler sadece 58 galibiyet alarak yüzde 50'nin bile altında kaldı.

Ayrıca sarı-lacivertliler bu maçlarda 40 yenilgi, 26 beraberlik aldı.

Derbilerde başarısız

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı sadece 1 kez sahadan zaferle ayrıldı. Toplam bu iki takımla 11 randevuda 6 beraberlik, 5 yenilgi alındı.

Ayrıca Galatasaray'a karşı 21, Beşiktaş'a ise 15 yıllık Kadıköy'de yenilmezlik serisi de bu dönemde bitti.

F.BAHÇE GALİBİYETE HASRET

Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı çıktığı dört derbi maçını da kazanamadı.

Beşiktaş: 3-4
Beşiktaş: 1-1

Galatasaray: 0-0
Galatasaray: 0-1



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