Fenerbahçe'nin deplasman fobisi sürüyor

Fenerbahçe'de deplasman fobisi bu maçta da sürdü.
Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.
Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.