Fenerbahçe'nin deplasman fobisi sürüyor

Fenerbahçe'de deplasmanda kazanamama serisi, Gançlerbirliği maçında da sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'nin deplasman fobisi sürüyor
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07 Temmuz 2020 21:42
Fenerbahçe'de deplasman fobisi bu maçta da sürdü.

Ankara'da 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 6 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 18 Ocak'ta Gaziantep FK karşısında alan sarı-lacivertliler, daha sonraki 6 dış saha maçında 4 yenilgi, 2 beraberlik aldı.



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