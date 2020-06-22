EN AZ İKİ YILLIK SÖZLEŞME İSTİYOR

3,5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLEBİLİR

DAVID DEIN DEVREYE GİREBİLİR

Ali Koç döneminde savunmanın göbeğine Diego Reyes, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zanka, Adil Rami ve Simon Falette transferleri yapıldı. Ancak defanstaki sıkıntı bir türlü çözülemedi. Yönetim, transfer politikasında gençlere yönelse de hem savunmayı toparlayacak hem de geriden takımı yönlendirecek tecrübeli bir isim alınması bekleniyor. Bir numaralı aday, Arsenal'in ve Brezilya Milli Takımı'nın yıldızı...33 yaşındaki oyuncunun takımıyla sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, Brezilyalı stopere 1 senelik kontrat önerdi. Deneyimli savunmacı ise en az 2 senelik sözleşme isteyince görüşmeler tıkandı. Portekiz ve İngiliz basınına göre David Luiz'e Benfica ve Fenerbahçe de talip. Ancak Sambacı'nın eski takımı Benfica'nın çok düşük bir maaş önerdiği ve Luiz'in bunu kabul etme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.Fenerbahçe'nin, David Luiz'e daha cazip bir teklif sunması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 33 yaşındaki stoperin istediği gibi 2 yıllık bir sözleşmeyle kapıyı çalmaya hazırlanıyor. Bonservis ödenmeyecek olan Luiz'e imza parasıyla birlikte senelik 3.5 milyon Euro teklif edilebilir. Yönetim, David Luiz'in gelmesi halinde, Brezilya Milli Takımı'ndan arkadaşı Luiz Gustavo ile iyi bir uyum yakalayacağına inanıyor.Sarı-Lacivertliler'in David Luiz'i ikna etmek için önemli bir kozu olacak. Arsenal'da uzun yıllar yöneticilik yapan ve halen kulüp içinde etkili olan David Dein, Ali Koç'un yakın arkadaşı. İngiliz yönetici, Türkiye'de birçok kez Koç'un konuğu oldu. Sarı-Lacivertliler'in Luiz konusunda ısrarcı olması halinde, Dein, devreye girebilir. David Dein, Brezilyalı yıldızı Ali Koç ile bir araya getirip, Fenerbahçe'ye imza atması için ikna etmeye çalışabilir.