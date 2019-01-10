  •  
    Sivas, Premier Lig'den flaş TRANSFER yaptı!..
  •  
    F.Bahçe'den Senegalli forvet için teklif gitti!..
  •  
    Galatasaraylı Mariano; "Barça ile görüştüm..."
  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    Galatasaray'a 10 yeni Garry Rodrigues adayı

Fenerbahçe'nin büyük aşkı; Dimitrios Pelkas

PAOK takımının 10 numarası Dimitrios Pelkas'la, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli görüşmeleri yaptı. Oyuncunun İstanbul'a gelmeye sıcak bakması sarı-lacivertlilerin elini güçlendiriyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'nin büyük aşkı; Dimitrios Pelkas
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2019 08:42
Yabancı transferinde sessizliğini koruyan Fenerbahçe'de ofansif orta saha transferi yönetimin ilk hedefi durumunda.

Öne çıkan isim ise PAOK'un 10 numarası Dimitrios Pelkas. Ancak Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa oynayan PAOK, oyuncusunu devre arasında bırakmak istemiyor. Ancak Pelkas'ın teklife sıcak bakması Fenerbahçe'nin elini güçlendiren önemli unsur.

Görüşmeleri yapan Damien Comolli, transferi henüz bitiremedi ancak önemli mesafe kat edildiği bildirildi.

Bilindiği gibi Pelkas, yılbaşı tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a gelmiş ve basketbol takımının Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçını salonda takip etmişti. Pelkas yazın Yunan basınına ise "Fenerbahçe bana kazancımın 4 katını teklif etti" demişti.

Pelkas bu sezon 23 maçta 3 gol atıp 5 asist yaptı. 2015'ten bu yana forma giydiği PAOK'ta 150 karşılaşmada 32 kez ağları sarsıp 25 asiste imza attı



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için