Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızından 'Takım olma' itirafı

Fenerbahçe'de sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Brezilyalı Milli oyuncu Giuliano'dan takım içerisindeki sisteme dair itiraf geldi.
Giuliano, ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi.
Giuliano, ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi.
Aynı zamanda ligin ilk yarıdaki puan kayıplarını aradıklarını ama son maça kadar mücadele edeceklerini de söyledi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
27 yaşındaki 10 numara, bu sezon Sarı Lacivertlilerle çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik performans gösterdi.
27 yaşındaki 10 numara, bu sezon Sarı Lacivertlilerle çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik performans gösterdi.