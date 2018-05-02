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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızından 'Takım olma' itirafı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, takım olma yolundaki itiraflarını ilk defa dile getirdi.

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızından 'Takım olma' itirafı
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02 Mayıs 2018 10:50
Fenerbahçe'de sezon başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Brezilyalı Milli oyuncu Giuliano'dan takım içerisindeki sisteme dair itiraf geldi. 

Giuliano, ligin 2. yarısında en iyi takımın Fenerbahçe olduğunu savunarak, "2. yarı ile birlikte sistemimiz oturdu. Taşların yerine oturması biraz zaman aldı" dedi.

Aynı zamanda ligin ilk yarıdaki puan kayıplarını aradıklarını ama son maça kadar mücadele edeceklerini de söyledi.

27 yaşındaki 10 numara, bu sezon Sarı Lacivertlilerle çıktığı 35 karşılaşmada 15 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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