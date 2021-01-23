Fenerbahçe'nin biyonik kaptanı Luiz Gustavo

Luiz Gustavo, Fenerbahçe'de taktığı pazubendin hakkını veriyor. Bu sezon 18 maçın 16'sında 90 dakika; son 40 günde 8 maçta 90 dakika. Pas yüzdesi 90.5. Saha içinde lider, saha dışında örnek...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin biyonik kaptanı Luiz Gustavo
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23 Ocak 2021 11:28
Son 3 sezonda 50'den fazla oyuncu transfer eden Fenerbahçe'de öne çıkan bir isim var: Luiz Gustavo. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, takımın en istikrarlı ismi. Deneyimli yıldızın geldiğinden beri hiç düşmeyen formu ona kaptanlık pazubendini de taktırdı. Sambacının formu, bu sezon zirve yaptı. Luiz Gustavo 'biyonik adam' görüntüsüyle 40 günde 8 maça çıktı ve bunların tamamında 90 dakika sahada kaldı; Covid-19 testi negatife döndükten 1 gün sonra sahadaydı.

BOL UYKU, SIFIR TATLI

Savaşan, savunmaya destek verip stoperlere nefes aldıran, kritik hamleleriyle rakip atakları ilk kesen oyuncu olan Luiz Gustavo, takım kaptanı olarak daha fazla sorumluluk alıp saha içinde arkadaşlarını yönlendiriyor. Saha dışındaki yaşantısıyla da örnek olan Brezilyalı, bunu ekstra bireysel idmanlara, özel yaşantısına ve beslenmesine çok dikkat etmesine borçlu. Maçlardan önceki gece en geç 22.00'de yatağa giren deneyimli yıldızın yemeklerde sakındığı tek bir şey var: Tatlı.



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