  •  
    Ve Terim kararını verdi! Schalke 04 maçının 11'i
  •  
    Barış Alıcı'nın gerçeğini açıkladı! "Kaybederiz..."
  •  
    Beşiktaş'taki o gerçek! Düşüşün "ASIL" nedeni
  •  
    Ve Bilic harekete geçti! Beşiktaşlı yıldıza teklif..
  •  
    Belhanda'dan "İLGİNÇ" istatistik! Geride kaldı...

Fenerbahçe'nin bitmeyen kabusu

Ennis'in dramı sarı-lacivertliler için artık kapanmayan bir yara oldu. 2015'te Ricky Hickman'ın aşil tendonunun kopmasıyla başlayan sakatlıklar her sezon 1 yıldızı uzun süre formadan ayrı bıraktı

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'nin bitmeyen kabusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ekim 2018 09:22
F.Bahçe'nin Kanadalı basketbolcusu Tyler Ennis'in sol bacak kaval kemiğinin kırılması herkesi üzerken, bu konuda sarı-lacivertlilerin kabarık bir dosyası var.

F.Bahçe için kabus 26 Mart 2015'te başladı. Karşıyaka maçında aşil tendonu kopan Ricky Hickman 359 gün sahalardan uzak kaldı. Virüs ertesi sezon Jan Vesely'ye sıçradı. 20 Mart 2016'da ve yine bir Karşıyaka maçında Çek pivot aşil tendonundan sakatlanıp, 6 hafta oynamadı.
Yeni sezonda sırada Bogdan Bogdanovic vardı. 26 Ekim'deki Zalgiris maçında sağ ayak bileği burkulan Sırp yıldız Ocak 2017'de takıma dönebildi. Bogdanovic'e sevinen Kanarya 27 Şubat'ta Kostas Sloukas'ın menisküs sakatlığıyla bir daha sarsılıyordu.

Ali Muhammed ve Kalinic sakat başladıkları geçen sezonun neredeyse yarısını kaçırdı. Üstüne de 5 Ocak 2018'deki Baskonia maçında Nunnally smaç yaparken kötü bir şekilde yere düşüp sağ el tarak kemiğini kırdığı için 1 ay oynayamamıştı.

ENNİS
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Bld. maçında sakatlanan Ennis için birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.

NUNNALLY
Smaç yaparken düşen Nunnally başını yere çarpmış ve sağ el tarak kemiğini kırmıştı.

VESELY
Vesely'nin yokluğunda F.Bahçe, Real Madrid'i süpürüp F4'e kalmıştı.

SLOUKAS
Kostas Sloukas aşil tendonundan sakatlanıp, 1 ay sarı-lacivertli formadan uzak kalmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için