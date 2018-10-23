Fenerbahçe'nin bitmeyen kabusu

F.Bahçe'nin Kanadalı basketbolcusu Tyler Ennis'in sol bacak kaval kemiğinin kırılması herkesi üzerken, bu konuda sarı-lacivertlilerin kabarık bir dosyası var.F.Bahçe için kabus 26 Mart 2015'te başladı. Karşıyaka maçında aşil tendonu kopan Ricky Hickman 359 gün sahalardan uzak kaldı. Virüs ertesi sezon Jan Vesely'ye sıçradı. 20 Mart 2016'da ve yine bir Karşıyaka maçında Çek pivot aşil tendonundan sakatlanıp, 6 hafta oynamadı.Yeni sezonda sırada Bogdan Bogdanovic vardı. 26 Ekim'deki Zalgiris maçında sağ ayak bileği burkulan Sırp yıldız Ocak 2017'de takıma dönebildi. Bogdanovic'e sevinen Kanarya 27 Şubat'ta Kostas Sloukas'ın menisküs sakatlığıyla bir daha sarsılıyordu.Ali Muhammed ve Kalinic sakat başladıkları geçen sezonun neredeyse yarısını kaçırdı. Üstüne de 5 Ocak 2018'deki Baskonia maçında Nunnally smaç yaparken kötü bir şekilde yere düşüp sağ el tarak kemiğini kırdığı için 1 ay oynayamamıştı.Arel Üniversitesi Büyükçekmece Bld. maçında sakatlanan Ennis için birçok kulüp geçmiş olsun mesajı yayımladı.Smaç yaparken düşen Nunnally başını yere çarpmış ve sağ el tarak kemiğini kırmıştı.Vesely'nin yokluğunda F.Bahçe, Real Madrid'i süpürüp F4'e kalmıştı.Kostas Sloukas aşil tendonundan sakatlanıp, 1 ay sarı-lacivertli formadan uzak kalmıştı.