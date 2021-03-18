Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki güvencesi

Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'nin en büyük güvencesi dış saha performansı...

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçındaki güvencesi
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18 Mart 2021 13:06
Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesinde en büyük güvencesi dış saha performansı.

Kadıköy'de kazanmakta zorlanan Erol Bulut, deplasman puan tablosunda 35 puanla Süper Lig'in açık ara zirvesinde yer alıyor. 45 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 14 deplasmanda 11 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti (Gaziantep FK / 1-3).

Dış sahada Sergen Yalçın'lı lider Beşiktaş'tan 6 puan fazla toplayan Bulut, bir maç fazla oynayan Fatih Terim'in Galatasaray'ına da 5 puan fark attı.



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