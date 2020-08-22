Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.



Mert Hakan, Caner, Gökhan, Novak, Thiam, Sinan, İsmail, Barış derken, Sosa'yı'da Samandıra'da idmana çıkaran sarı-lacivertlilerin yeni hedefi Alanyaspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas...



Gerçek mevkii forvet arkası olan, ancak her iki kanatta da görev yapabilen 27 yaşındaki Yunan için teknik direktör Erol Bulut ısrarcı. Erol Hoca, geçen sezon Alanyaspor'la çıktığı 43 maçta 14 gol, 7 asistle gözdesi olan Bakasetas'ın Fenerbahçe'ye çok şey katacağı düşüncesinde. Ancak bu transfer çok da kolay görünmüyor. Zira Alanyaspor 500 bin avroya alıp 2022'ye kadar sözleşme imzaladığı Bakasetas için 5 milyon avro bonservis bedeli koymuş durumda.



"BU 5 OYUNCUNUN 2'SİNİ ALIN"



Buna rağmen Fenerbahçe'nin kolay geri adım atacağı da yok. Sarı-lacivertliler, Alanyaspor'un nakit talebini taka yoluyla aşmayı hedefliyor.



Bulut'un kadroda düşünmediği Jailson, Zajc, Frey, Zanka ve Mevlüt gibi isimlerin hepsi masada. Alanyaspor'a bu oyunculardan en az ikisi ayrıca bazı genç isimler sunuldu.



Yönetim zor da olsa Erol Bulut'un talebini yerine getirebilmek için sınırları zorluyor. Öte yandan Fransa basınında yer alan bir haber de sarı-lacivertli camiayı heyecanlandırdı.



