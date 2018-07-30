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Fenerbahçe'nin Ayew'den sonraki transferi

Fenerbahçe, Swansea City'nin kiralama bedeli istemediği Fildişili golcü Wilfried Bony için harekete geçti.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'nin Ayew'den sonraki transferi
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30 Temmuz 2018 04:20
Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti Wilfried Bony'yi de teklif etmişti.

Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.

ÖNCE KONTROL, SONRA SÖZLEŞME

Sarı-lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak.

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