Fenerbahçe'nin Ayew'den sonraki transferi

Andre Ayew'i kiralık olarak Fenerbahçe'ye veren Swansea City, sarı-lacivertlilere Fildişili forveti'yi de teklif etmişti.Yıllık 7 milyon Euro kazanan oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen İngilizler, "Alacağı ücret konusunda oyuncuyu ikna edin, bize kiralama bedeli ödemeyin" mesajını göndermişti. Yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin ilk olarak soğuk baktığı transferin yeniden masaya yatırıldığı öğrenildi.Sarı-lacivertlilerin, Ayew için ödediği 4.7 milyon Euro (3.2 yıllık ücret, 1.5 milyon kiralama bedeli) vererek ikna etmeye çalıştığı Bony'den gelecek cevabı beklediği kaydedildi. 29 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse detaylı sağlık kontrolünden geçirilecek ve raporların olumlu çıkması halinde imzalar atılacak.