Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

Organizasyon



Sezon



Rakip



Sonuçlar (FB-Rakip)



UEFA Kupası



1994-1995



Turan



5-0, 2-0(D)



1995-1996



Partizan



2-0, 4-0(D)



1998-1999



Göteborg



1-2(D), 1-0



UEFA Avrupa Ligi



2009-2010



Honved



5-1, 1-1(D)



2009-2010



Sion



2-0(D), 2-2



2010-2011



PAOK



0-1(D), 1-1 (Turu geçemedi)



2015-2016 Atromitos 1-0 (D), 3-0 2016-2017 Grasshoppers 3-0, 2-0 (D) 2017-2018 Sturm Graz 2-1 (D), 1-1 2017-2018 Vardar 0-2 (D), 1-2 (Turu geçemedi) UEFA Şampiyonlar Ligi



1996-1997



Maccabi Tel Aviv



1-0(D), 1-1



2001-2002



Glasgow Rangers



0-0(D), 2-1



2002-2003



Feyenoord



0-1(D), 0-2 (Turu geçemedi)



2006-2007



B36 Torshavn



4-0, 5-0(D)



2006-2007



Dinamo Kiev



1-3(D), 2-2 (Turu geçemedi)



2007-2008



Anderlecht



1-0, 2-0(D)



2008-2009



MTK Budapeşte



2-0, 5-0(D)



2008-2009



Partizan



2-2(D), 2-1



2010-2011



Young Boys



2-2(D), 0-1 (Turu geçemedi)



2012-2013



Vaslui



1-1, 4-1(D)



2012-2013



Spartak Moskova



1-2(D), 1-1 (Turu geçemedi)



2013-2014



Salzburg



1-1(D), 3-1



2013-2014



Arsenal



0-3, 0-2(D) (Turu geçemedi)







2015-2016



Shakhtar Donetsk



0-0, 0-3 (D) (Turu geçemedi)



2016-2017 Monaco 2-1, 1-3 (D) (Turu geçemedi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı.Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı.Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı.Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: