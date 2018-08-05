Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı.
Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı oynadı
Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.
- Son 3 turu geçemedi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.
Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.
Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.
- Ön eleme turu maçları
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
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Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.
- Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı oynadı
Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı.
Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı.
Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.
- Son 3 turu geçemedi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.
Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.
Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.
Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.
- Ön eleme turu maçları
Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
| Organizasyon
| Sezon
| Rakip
| Sonuçlar (FB-Rakip)
| UEFA Kupası
| 1994-1995
| Turan
| 5-0, 2-0(D)
| 1995-1996
| Partizan
| 2-0, 4-0(D)
| 1998-1999
| Göteborg
| 1-2(D), 1-0
| UEFA Avrupa Ligi
| 2009-2010
| Honved
| 5-1, 1-1(D)
| 2009-2010
| Sion
| 2-0(D), 2-2
| 2010-2011
| PAOK
| 0-1(D), 1-1 (Turu geçemedi)
|2015-2016
|Atromitos
|1-0 (D), 3-0
|2016-2017
|Grasshoppers
|3-0, 2-0 (D)
|2017-2018
|Sturm Graz
|2-1 (D), 1-1
|2017-2018
|Vardar
|0-2 (D), 1-2 (Turu geçemedi)
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 1996-1997
| Maccabi Tel Aviv
| 1-0(D), 1-1
| 2001-2002
| Glasgow Rangers
| 0-0(D), 2-1
| 2002-2003
| Feyenoord
| 0-1(D), 0-2 (Turu geçemedi)
| 2006-2007
| B36 Torshavn
| 4-0, 5-0(D)
| 2006-2007
| Dinamo Kiev
| 1-3(D), 2-2 (Turu geçemedi)
| 2007-2008
| Anderlecht
| 1-0, 2-0(D)
| 2008-2009
| MTK Budapeşte
| 2-0, 5-0(D)
| 2008-2009
| Partizan
| 2-2(D), 2-1
| 2010-2011
| Young Boys
| 2-2(D), 0-1 (Turu geçemedi)
| 2012-2013
| Vaslui
| 1-1, 4-1(D)
| 2012-2013
| Spartak Moskova
| 1-2(D), 1-1 (Turu geçemedi)
| 2013-2014
| Salzburg
| 1-1(D), 3-1
| 2013-2014
| Arsenal
| 0-3, 0-2(D) (Turu geçemedi)
|
| 2015-2016
| Shakhtar Donetsk
| 0-0, 0-3 (D) (Turu geçemedi)
|2016-2017
|Monaco
|2-1, 1-3 (D) (Turu geçemedi)