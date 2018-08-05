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Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 15 ön eleme turunun 8'ini geçmeyi başardı

Kaynak: AA
Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi
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05 Ağustos 2018 14:46
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk maçında 7 Ağustos Salı günü Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 25 ön eleme turunun 16'sında rakiplerini saf dışı bıraktı.

Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 25 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 9 kez de rakiplerine elenmekten kurtulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler 8 kez turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı. Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 10 ön eleme turunda ise sadece iki kez kupa dışında kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev, 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın Spartak Moskova, 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal, 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, 2016-2017'de de Fransa Birinci Lig ekibi Monaco takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, UEFA cephesinde ise 2010-2011 sezonunda Yunanistan'ın PAOK ile 2017-2018'de Makedonya'nın Vardar takımı karşısında play-off'ta elenmişti.

- Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı oynadı

Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı. 

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 maçta 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki elemelerde 46 gol atarken, kalesinde 35 gol gördü.

- Son 3 turu geçemedi

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 3 eleme turunu da geçemedi.

Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, 2015-2016'da ise Shakhtar Donetsk ile sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda rakibine 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı.

Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 2-1 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezonda 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

- Ön eleme turu maçları

Fenerbahçe'nin Avrupa arenasında ön eleme turlarındaki rakipleri ve maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: 

Organizasyon

 Sezon

 Rakip

 Sonuçlar (FB-Rakip)
UEFA Kupası

 1994-1995

 Turan

 5-0, 2-0(D)
  1995-1996

 Partizan

 2-0, 4-0(D)
  1998-1999

 Göteborg

 1-2(D), 1-0
UEFA Avrupa Ligi

 2009-2010

 Honved

 5-1, 1-1(D)
  2009-2010

 Sion

 2-0(D), 2-2
  2010-2011

 PAOK

 0-1(D), 1-1 (Turu geçemedi)
      2015-2016     Atromitos    1-0 (D), 3-0
      2016-2017     Grasshoppers    3-0, 2-0 (D)
      2017-2018     Sturm Graz    2-1 (D), 1-1
      2017-2018      Vardar    0-2 (D), 1-2 (Turu geçemedi)
UEFA Şampiyonlar Ligi

 1996-1997

 Maccabi Tel Aviv

 1-0(D), 1-1
  2001-2002

 Glasgow Rangers

 0-0(D), 2-1
  2002-2003

 Feyenoord

 0-1(D), 0-2 (Turu geçemedi)
  2006-2007

 B36 Torshavn

 4-0, 5-0(D)
  2006-2007

 Dinamo Kiev

 1-3(D), 2-2 (Turu geçemedi)
  2007-2008

 Anderlecht

 1-0, 2-0(D)
  2008-2009

 MTK Budapeşte

 2-0, 5-0(D)
  2008-2009

 Partizan

 2-2(D), 2-1
  2010-2011

 Young Boys

 2-2(D), 0-1 (Turu geçemedi)
  2012-2013

 Vaslui

 1-1, 4-1(D)
  2012-2013

 Spartak Moskova

 1-2(D), 1-1 (Turu geçemedi)
  2013-2014

 Salzburg

 1-1(D), 3-1
  2013-2014

 Arsenal

 0-3, 0-2(D) (Turu geçemedi)
 

 2015-2016

 Shakhtar Donetsk

 0-0, 0-3 (D) (Turu geçemedi)
      2016-2017    Monaco     2-1, 1-3 (D) (Turu geçemedi)
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