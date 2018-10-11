Fenerbahçe'nin Avrupa'da 474.ci randevusu

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi THY Avrupa Ligi 271 156 115 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 8 3 5 FIBA Avrupa Ligi 18 9 9 Kupa Galipleri Kupası 6 3 3 Saporta Kupası 52 26 26 Koraç Kupası 64 35 29 Kuzey Avrupa Ligi 14 7 7 FIBA Avrupa Kupası 40 28 12 TOPLAM 473 267 206

THY Avrupa Ligi'nde 271 maç

156 galibiyetin 107'si Obradovic'le

Avrupa kupalarında ilk Dörtlü Final 2005'te

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in değişmezi oldu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 12 Ekim Cuma günü sahasında İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yla yapacağı mücadeleyle Avrupa kupalarında 474. maça çıkacak.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 473 karşılaşmada 267 galibiyet elde etti, 206 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe, tarihindeki ilk Avrupa kupası maçını 1959-1960 sezonunda FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynadı.Söz konusu sezonda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşen sarı-lacivertli ekip, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu hükmen galibiyetler aldı.Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'le eşleşti. Avrupa kupalarındaki ilk maçlarını Akademik'e karşı oynayan sarı-lacivertliler, iki müsabakayı da kaybetti.Fenerbahçe, yeni sezonda da şampiyonluk hedeflediği THY Avrupa Ligi'nde bugüne dek 271 maç yaptı.Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 156 galibiyet alırken, 115 kez de salondan yenilgiyle ayrıldı.Basketbolda 2001 yılından itibaren oynanan ve kulüpler bazındaki en büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, ilk kez 2006-2007 sezonunda boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, Ülker ile sponsorluk anlaşması yaparak bu kulvarda A lisansını elde etti.Fenerbahçe Ülker ismiyle Avrupa Ligi'nde ilk maçını 25 Ekim 2006'da Yunan ekibi Aris'le deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, rakibine 66-58 yenildi.Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'ndeki 156 galibiyetinin 107'sini başantrenör Zeljko Obradovic'le elde etti.Obradovic'in 2013 yılında takımın başına gelmesiyle Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin iddialı takımlarından biri oldu. Sırp başantrenörle 6. sezonuna başlayan Fenerbahçe, önceki 5 sezonun 4'ünde Dörtlü Final oynama başarısı göstermiş ve 2016-2017'de şampiyonluğa ulaşmıştı.Fenerbahçe, Obradovic yönetiminde çıktığı 153 THY Avrupa Ligi maçında 107 galibiyet elde ederken 46 kez de rakiplerine yenildi.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki ilk Dörtlü Final heyecanını 2004-2005 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda FIBA'nın düzenlediği Avrupa Ligi'nde mücadele eden sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Dörtlü Final'e yükseldi. Dörtlü Final'de önce Kiev'e, sonra da Khimki'ye yenilen Fenerbahçe Doğuş, dördüncülükle yetindi.Sarı-lacivertliler, son 4 sezonda yer aldığı Dörtlü Final organizasyonun değişmez takımlarından biri olmayı başardı.Bu organizasyonda son üç sezondur da final oynayan sarı-lacivertliler, 2017'de İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanya temsilcisi Real Madrid'i sonra da Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.