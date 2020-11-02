Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı imha timi hazır

Fenerbahçe'de hücum hattı yine Samatta, Pelkas ve Valencia'ya teslim. Caner 'öldürücü' ortalarıyla destek verecek. 'Yedek kuvvet' Papis Cisse...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a karşı imha timi hazır
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02 Kasım 2020 12:12
Fenerbahçe, Antalya'ya tam kadro hazırlandı.

Eksik ve cezalı oyuncusu bulunmayan Erol Bulut'un 3 maçtır kazanan onbiri bozması beklenmiyor.

Sarı-lacivertliler sahaya kalede Altay, savunmada Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Caner, orta sahada Luiz Gustavo, Jose Sosa ile Ozan Tufan, kanatlarda Valencia ve Pelkas, ileri uçta Mbwana Samatta tertibiyle çıkacak. Gol kozları yine Samatta, Pelkas ve Valencia olacak.

Caner Erkin sol, Gökhan Gönül ise sağ kanattan ataklara destek verecek.

Trabzonspor maçının yıldızı Papiss Cisse yine yedek kuvvet olarak kulübede yer alacak.



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