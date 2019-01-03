Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarıan Antalya'da başlayacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Antalya kampında yer alacak isimler açıklandı.
Sarı-lacivertli takımada affedilen Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel kamp kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Carlos Kameni, Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Ozan Tufan'ın yanı sıra Tolga Ciğerci de yer almadı.
Sezon başında Galatasaray'dan bonservissiz transfer edilen Tolag Ciğerci'nin kamp kadrosuna dahil edilmemesi, ayrılık haberlerini kuvvetlendirdi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu....
Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-lacivertli takımada affedilen Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar ve Volkan Demirel kamp kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Carlos Kameni, Yiğithan Güveli, Oğuz Kağan Güçtekin, Ozan Tufan'ın yanı sıra Tolga Ciğerci de yer almadı.
Sezon başında Galatasaray'dan bonservissiz transfer edilen Tolag Ciğerci'nin kamp kadrosuna dahil edilmemesi, ayrılık haberlerini kuvvetlendirdi.
İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu....
Berke Özer, Erten Ersu, Harun Tekin, Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Maurizio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Diego Reyes, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Andre Ayew, Barış Alıcı, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Yassine Benzia, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Aatif Chahechouhe, Michael Frey, Islam Slimani, Roberto Soldado
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın