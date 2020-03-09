KULÜBENİN VARLIĞI YOKLUĞU BİR

3-0'DAN MAÇ VERDİLER

Süper Lig'de son üç haftada da öne geçmesine rağmen skoru tutamayan Fenerbahçe, bu şekilde 15 puan kaybetti.yer alan habere göre; Zirvede 16'sı Ünal Karaman yönetiminde olmak üzere öne geçip 18 puan kaybeden Trabzonspor yer aldı. Şampiyonluk yarışından uzak kalan sarı-lacivertliler, özellikle büyük maçlarda zorluk yaşadı.3. ve 20. haftada Trabzonspor'a karşı öne geçmesine rağmen 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, 23. haftada da Galatasaray'a karşı önde götürdüğü maçı 3-1 kaybettiKanarya, 4. haftada Alanyaspor mücadelesini de 3-1 yenilgiyle kapattı. 24. ve 25. haftada oynanan Antalya ve Denizli maçları 2-2 bitti. Başakşehir galibiyeti sonrası çıktığı altı maçta da kaybeden Fenerbahçe, bu sezon kulübeden oyuna giren oyunculardan sadece üç gol bulabildi. Oyuna sonradan giren isimlerden iki asist çıkarırken, bu değer Sivas'ta 16, Başakşehir ve Alanya'da 10 oldu. Sarı-lacivertliler, kulübeden giren oyunculardan bulduğu skor katkısında ligde gerilerde kaldı.F.Bahçe'nin gençleri de ağabeylerinin izinde! U15 takımı dün Beşiktaş ile kendi evinde oynadığı derbide 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3y enildi. Sarı-lacivertliler, Osman (2) ve Mahir'in golüyle 36. dakikada 3-0'ı buldu. Beşiktaş; Semih (2), Yusuf ve rakibin kendi kalesine attığı golle kazandı.