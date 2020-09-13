Fenerbahçe'nin adaylarından Gameiro, takımda kalıyor

Fenerbahçe'nin forvet adayları arasında gösterilen Kevin Gameiro, Valencia'da kalacağını söyledi.



Kulübünün kendisi hakkındaki fikrini değiştirdiğini kaydeden Gameiro, "Başlarda kulüp yüksek maaş alan veteranları göndermek istiyordu. Hoca ile konuştum, benim kalmamı istiyor. Teknik direktör sana güveniyorsa, kalmak daha mantıklıdır. Sözleşmemde 1 yıl kaldı, Valencia'da çok iyiyim, neden ayrılayım?" ifadelerini kullandı.



2018'de 16 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'den transfer edilen 33 yaşındaki oyuncu, Valencia'da 94 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



