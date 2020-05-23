Fenerbahçe'nin 7 haftalık büyük avantajı

Sarı-lacivertliler, 12 Haziran'dan sonra koronavirüs önlemleri alacak ekipler arasında en şanslısı olacak. Ligde 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak takım, yalnızca uçakla 1 saat mesafedeki Ankara'ya gidecekSüper Lig'de 12 Haziran'da başlayacak maçlarda koronavirüs önlemleri en yüksek seviyede olacak. Ligdeki 18 takım arasında Fenerbahçe önemli bir şansla dikkat çekiyor.Sarı-lacivertliler ligde kalan 8 haftanın 7'sini fikstür gereği İstanbul'da oynayacak. Yalnızca bir kez 14. haftada Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Uçakla 1 saatlik mesafede olan Ankara dışında başka şehir dışı karşılaşması olmayacak.Bunun dışında Fenerbahçe'nin ligde kalan maçları İstanbul'da oynanacak. İstanbul'da da sadece 2 kez 11. haftada Kasımpaşa ve 16. haftada Beşiktaş maçları için köprü geçilecek.Sarı-lacivertlilerin bu şanslı durumu Türkiye Kupası'nda da geçerli. Yarı final ilk maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden takım, rövanşı evinde yapacak.Bu nedenle kupa karşılaşması da Kadıköy'de olacak. Eğer Türkiye Kupası'nda finale kalma başarısı gösterilirse, yine İstanbul dışına çıkılmayacak.Fenerbahçe finale kalması halinde kupa finalini yine kendi şehrinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. 12 Haziran ve 26 Temmuz arasında sarı-lacivertliler, sadece ligde 3 maç için takım otobüsü kullanacak. İç sahadaki maçlarda futbolcuların kendi arabalarıyla gidip gelmeleri hesaplanıyor. Karşılaşmalar seyircisiz olacağı için kendi araçlarıyla Kadıköy'e gidilmesinde sorun olmayacağı düşünülüyor. Aynı zamanda Fenerbahçe sadece Ankara'ya gidip gelirken uçak kullanacak, bu uçuşun özel uçakla olması bekleniyor.Kayserispor (İstanbul)Kasımpaşa (D) (İstanbul)Yeni Malatya (İstanbul)Göztepe (İstanbul)G.Birliği (D) (ANKARA)Sivasspor (İstanbul)Beşiktaş (D) (İstanbul)Ç.Rizespor (İstanbul)Fenerbahçe'de koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye Kupası ayrı bir önem taşıyor. Sarı-lacivertli yönetim kesinlikle kupa programının bozulmasını istemiyor.Zira kupa programına göre Fenerbahçe yarı final rövanşını İstanbul'da oynayacak ve finale kalırsa Atatürk Olimpiyat Stadı'na gidecek. Bu nedenle kulüp kesinlikle Süper Lig'de olduğu gibi kupada da mevcut fikstüre bağlı kalınması önemli buluyor.