Fenerbahçe'nin 353.5 milyonluk gelir planı onaylandı!

353.5 MİLYONUN 297.5'U FUTBOLCULARA GİDECEK

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), bedelle sermaye artırımı onayı alan Fenerbahçe'nin, bu operasyondan elde edeceği geliri kullanım yeri netleşti.SPK, Fenerbahçe'nin 28 milyon 280 bin TL olan sermayesini, yüzde 250 oranında bedelli artırarak 98 milyon 980 bin liraya çıkarılmasına onay verdi. Yeni ihraç edilecek 70 milyon 700 bin adet hisse için, ortaklar 5 TL ödeme yapacak. Fenerbahçe bu sermaye artırımından toplam 353.5 milyon TL gelir sağlayacak.Gelirin 297.5 milyon TL'si ile futbolcu ve teknik kadroya ödeme yapılacak. 34.4 milyon TL'si ile finansal borçlar, 2.4 milyon TL'si ise menajerlere ödemede kullanılacak.Fenerbahçe ayrıca vergi ödemeleri için de 34.6 milyon TL ayırmayı planlıyor.