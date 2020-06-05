Süper Lig'in ilk yarısında yarısında oynadığı futbolla beğeni toplayan ancak ikinci yarıda adeta tepetaklak olan Fenerbahçe'yi ne kadar iyi hatırlıyorsun?Testimiz biraz zor ancak 10/10 yapmana engel değil...
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Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?
Süper Lig'in ikinci yarısında düşüş yapan Fenerbahçe'yi koronavirüs öncesinde ne kadar hatırlıyorsun? Testimize buyrun...
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05 Haziran 2020 21:22
Fenerbahçe
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