Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?

Süper Lig'in ikinci yarısında düşüş yapan Fenerbahçe'yi koronavirüs öncesinde ne kadar hatırlıyorsun? Testimize buyrun...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin 26 haftada yaşadıklarını ne kadar hatırlıyorsun?
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05 Haziran 2020 21:22
Süper Lig'in ilk yarısında yarısında oynadığı futbolla beğeni toplayan ancak ikinci yarıda adeta tepetaklak olan Fenerbahçe'yi ne kadar iyi hatırlıyorsun?Testimiz biraz zor ancak 10/10 yapmana engel değil...

 
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