Fenerbahçe'nin 19'luk gencine Ada'dan teklif!

Beşiktaş'tan Fabri'yi alan Fulham'ın, Fenerbahçe'den de Oğuz Kağan Güçtekin için transfer teklifi yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.İngiliz basınında çıkan haberde; Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu için Fulham'ın 3.35 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fulham'ın bir süredir Oğuz Kağan'ı takip ettiği ve transfer kararı aldığı kaydedildi.Henüz Fenerbahçe'ye ulaşan bir teklif olmadığı ancak 3.35 milyon Euro'luk teklifin kabul edileceğine inandıkları yazıldı.Avrupa U19 Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın kaptanlığını yapan Oğuz Kağan için Finlandiya'daki turnuvaya gözlemciler gönderildiği ve maç maç detaylı raporların hazırlandığı bilgisi verildi.