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Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
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28 Ocak 2019 18:55
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu. Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Islam Slimani Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado
YEDEKLER: Berke, İsmail, Şener, Cebrail, Jailson, Eljif, Alper, Ferdi, Moses, Valbuena

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Erkan, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer Şişmanoğlu

Ligde ikinci yarıya da istediği başlangıcı yapamayan sarı-lacivertli ekip, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'a elendi.

Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Bursaspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, haftaya 17 puanla düşme potasında giriyor.

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