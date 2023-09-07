Fenerbahçelilerin yeni sevgilisi Edin Dzeko

Fenerbahçe, milli araya 9'da 9 yaparak büyük bir moralle girdi.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler kısa sürede takıma uyum sağlarken 37 yaşındaki Edin Dzeko skor katkısı açısından takımın en iyi ismi oldu.
Yaşından dolayı transferi bazı kesimler tarafından eleştirilen Boşnak futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 müsabakada 5 gol, 4 asist üreterek taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler kısa sürede takıma uyum sağlarken 37 yaşındaki Edin Dzeko skor katkısı açısından takımın en iyi ismi oldu.
Yaşından dolayı transferi bazı kesimler tarafından eleştirilen Boşnak futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 müsabakada 5 gol, 4 asist üreterek taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı.