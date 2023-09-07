Fenerbahçelilerin yeni sevgilisi Edin Dzeko

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko oynadığı 7 maçta 9 gole katkı sağladı ve taraftarların yeni sevgilisi oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçelilerin yeni sevgilisi Edin Dzeko
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07 Eylül 2023 09:12
Fenerbahçe, milli araya 9'da 9 yaparak büyük bir moralle girdi.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler kısa sürede takıma uyum sağlarken 37 yaşındaki Edin Dzeko skor katkısı açısından takımın en iyi ismi oldu.

Yaşından dolayı transferi bazı kesimler tarafından eleştirilen Boşnak futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 müsabakada 5 gol, 4 asist üreterek taraftarın sevgilisi haline gelmeyi başardı. 

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