Fenerbahçelilerin sevgilisi Dzeko!

Lige 2-1'lik Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de, Edin Dzeko şov vardı.
Attığı 2 golle galibiyeti getiren 37 yaşındaki Boşnak yıldız, Fenerbahçelilerin uzun zamandır beklediği üst düzey santrfor katkısını dad sahaya yansıttı.
Dzeko, ilk golde yaptığı baskıyla topun takımına geçmesini sağladıktan sonra en uygun pozisyondaki Tadic'i gördü. Ardından kendini boşa çıkarıp aldığı pası da şık bir tek vuruşla asiste çevirdi.
İkinci golde ise Szymanski'den gelen topu sol ayağıyla yaptığı zarif bir dokunuşla önüne alan Dzeko, hemen ardından ters ayağıyla köşeye gönderdi.
SADECE GOL ATMAKLA KALMIYOR
Boşnak yıldız saha içindeki diğer meziyetleriyle de büyük katkı sağlıyor. Orta sahaya gelerek oyun kurulumuna katılan tecrübeli oyuncu ilerlemiş yaşına rağmen hücum prese de aktif olarak katılıyor.
İsmail Kartal'ın saha içerisinde lideri Dzeko takımdaki herkesten büyük saygı görüyor.
Attığı 2 golle galibiyeti getiren 37 yaşındaki Boşnak yıldız, Fenerbahçelilerin uzun zamandır beklediği üst düzey santrfor katkısını dad sahaya yansıttı.
Dzeko, ilk golde yaptığı baskıyla topun takımına geçmesini sağladıktan sonra en uygun pozisyondaki Tadic'i gördü. Ardından kendini boşa çıkarıp aldığı pası da şık bir tek vuruşla asiste çevirdi.
İkinci golde ise Szymanski'den gelen topu sol ayağıyla yaptığı zarif bir dokunuşla önüne alan Dzeko, hemen ardından ters ayağıyla köşeye gönderdi.
SADECE GOL ATMAKLA KALMIYOR
Boşnak yıldız saha içindeki diğer meziyetleriyle de büyük katkı sağlıyor. Orta sahaya gelerek oyun kurulumuna katılan tecrübeli oyuncu ilerlemiş yaşına rağmen hücum prese de aktif olarak katılıyor.
İsmail Kartal'ın saha içerisinde lideri Dzeko takımdaki herkesten büyük saygı görüyor.