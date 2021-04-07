Fenerbahçelileri şaşırtan buluşma! Acun Ilıcalı ve Pelkas...

Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile sarı-lacivertlilerin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas bir araya geldi. Pelkas'ın sosyal medya hesabından paylaştığı buluşma, Fenerbahçeli taraftarların büyük ilgisini çekti.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçelileri şaşırtan buluşma! Acun Ilıcalı ve Pelkas...
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07 Nisan 2021 08:45
Fenerbahçe'nin başarılı orta saha oyuncusu Dimitris Pelkas, Fenerbahçeliliği ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Pelkas, Ilıcalı ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı'yla olan fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yunan futbolcu, "Bu adam hakkında ne diyebilirim ki? Yalnızca tanıştıysanız anlayabilirsiniz" diyerek ünlü televizyoncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Fenerbahçeli taraftarların büyük beğenisini kazanan fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı. 



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