Fenerbahçelileri heyecanlandıran transfer mesajı

"TRANSFER SÜRPRİZİNİ BOZMAYALIM"

"HAKKIMIZI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Başkanvekli Semih Özsoy, sarı-lacivertli kulübün futbol takımının gtransfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.Yeni transferler ve harcama limitlerine ilişkin konuşan Özsoy, "Futbol tarafı hakikaten çok iyi bir iş yaptı. Devamı da gelecek. Bu sene Emre Belözoğlu ile birlikte Ali Başkan hızlı gidiyor. Taraftarımızın içine su serpecek birkaç aksiyon daha olacak. Çok da sürprizi bozmayalım." dedi.Semih Özsoy ayrıca "Yeni forma tanıtımımız çok güzel oldu. Büyük bir talep geldiğinin haberini aldık. Çok seviniyoruz. İnşallah yeni dönem iyi olacak ama bizi bize bırakırlarsa. Marşımızda da dediği gibi; hakkımızı söke söke alacağız. Çünkü inanın akılla izah edilemeyecek bir durum. Matematikle izah etmek zaten imkansız da akılla da izah edemezsiniz. Dolayısıyla biz kimseden birşey de beklemiyoruz. Çok da konuşmak istemiyorum. Hukuki anlamda sağ olsun Alper Pirşen çok güzel izah etti. Serdar Bey de işin teknik kısmını anlattı. Ben de artık ceza yemekten, yasak yemekten yorulduğum için cezam bitti mi onu da bilmiyorum. Ancak biz kimseye geçen seneki gibi olmayanlara verilsin de sonra UEFA'dan dönsün istemiyoruz. Hakkımız olan verilsin bize yeter. Rahat olsunlar önümüz açılacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Yöneticileri ne yapacağını bilir. Orada da devamı gelecek. Güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.